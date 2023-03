Rui Patricio, poche reti evitate e 1° per errori decisivi. Pinto pensa a Vicario

La porta della Roma ha bisogno di un nuovo padrone. La posizione di Rui Patricio inizia a scricchiolare e l’errore di ieri sul rigore concesso alla Cremonese ha fatto storcere il naso a molti. Il portoghese la passata stagione ha salvato i giallorossi in diverse occasioni. Sua la firma sulla finale di Tirana dove ha fermato il Feyenoord con due interventi miracolosi. La difesa è un bunker nonostante i suoi dati non sono del tutto incoraggianti. L’ex Sporting Lisbona è ultimo in Serie A per percentuale di reti evitate. È sua la peggior underperformance del campionato italiano. I dati vengono analizzati attraverso i 'Post shot xG'. È uno strumento che esamina la probabilità che il portiere in questione salvi un tiro. Rui ha subito più gol rispetto alle attese del modello dei psxG.