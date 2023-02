Rui Patricio: “Dopo la sconfitta con la Cremonese non sono stati due giorni facili”

Le sue parole: "In Inghilterra qualche volta il gioco è più veloce, in Italia le squadre sono molto tattiche ed organizzate"

4° clean sheet nelle ultime 6 partite. Siete scesi in campo con un approccio mentale diverso dopo la Cremonese. "Sì, è vero. Abbiamo perso con la Cremonese e non sono stati due giorni facili. Oggi abbiamo giocato con una testa diversa e abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo continuare così".

Chi è più forte Rui Patricio o Zenga? (Zenga è in studio, ndr). "Tutti e due (ride, ndr). Per me è un piacere parlare con lui, è stato un grande portiere".

Cosa hai dovuto cambiare qui in Italia rispetto al campionato inglese? "In Inghilterra qualche volta il gioco è più veloce, in Italia le squadre sono molto tattiche ed organizzate, è più difficile restare concentrati, serve più strategia per restare concentrati. Quando sono arrivato qui ho capito che c'era bisogno di restare più concentrato".