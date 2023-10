Rui Patricio: “Col Monza tutti hanno fatto bene. Dobbiamo continuare così”

Le parole del portoghese: "È stata una vittoria importante per noi e per i nostri tifosi"

Sulla partita. "È stata una vittoria importante per noi e per i nostri tifosi. Una vittoria difficile, penso che abbiamo fatto una buona gara contro una squadra forte".

Una vittoria in cui anche tu hai contribuito. "Penso che ho fatto il mio lavoro, anche tutti gli altri giocatori hanno fatto un ottimo lavoro. Per me la cosa più importante è la vittoria".