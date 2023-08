Rovella: “Il derby della Capitale è il più bello d’Italia. Ho voglia di giocarlo”

Il campionato è iniziato da appena una giornata e il derby di Roma è ancora molto lontano. L'appuntamento che infiamma la Capitale, tra giallorossi e biancocelesti, è in programma il 12 novembre, ma c'è qualcuno che non vede l'ora di farne parte. Si tratta del neo acquisto della Lazio, Nicolò Rovella. Il centrocampista, ai microfoni del club, ha parlato della sfida con la Roma: "Il derby della Capitale credo che sia il più bello d’Italia, non vedo l’ora di giocarlo, le emozioni che proverò saranno indescrivibili. Io ho giocato un derby simile come paragoni, che è quello tra Genoa e Sampdoria, anche se qui la città è più grande e le squadre sono ancora più forti: sarà una grande emozione"