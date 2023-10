Rosella Sensi: “Contenta di avere Mourinho alla Roma, un top allenatore”

"Spalletti ha vinto lo scudetto a Napoli, ma con lui la sqyuadra e il presidente. Aveva una squadra molto forte. ha detto Rosella Sensi, ex presidente della Roma, intervistata a Rado Kisss Kiss - Spalletti è stato furbo perché ha capito che sarebbe stato difficile ripetersi. Bisogna stare comunque vicino alle squadre, e lo devono fare anche adesso i napoletani con Garcia. NAzionale? Incrociamo le dita, sono scaramantica, mi auguro che gli Azzurri possano partecipare agli Europei.Lavorare quotidianamente con i giocatori e per un mese è fondamentale per tutti, non solo per Spalletti. Sono molto contenta di Mourinho e di quello che ha fatto nelle stagioni passate e quello che potrà fare quast'anno. Vorremmo sempre vincere ma già avere con noi Mourinho che è iun top allenatore ed averlo con noi non è banale".