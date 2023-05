Rooney e il consiglio a ten Hag per battere il City: “Deve fare come Mourinho”

Wayne Rooney, ex leggenda del Manchester United, ha rilasciato un'intervista al quotidiano inglese The Times in vista della finale di FA Cup tra i Red Devils e il Manchester City. Secondo "Wazza", per battere Guardiola Ten Haag dovrebbe prendere spunto dalle tattiche di José Mourinho: "Credo che Erik Ten Hag debba giocare un po' d'azzardo. Proverei qualcosa di simile ad una tattica che José Mourinho ha talvolta utilizzato nel suo primo periodo al Chelsea". Queste le prime parole di Rooney che è poi entrato nel merito dello schema: "Lo Special One faceva assumere a giocatori del calibro di Joe Cole, Arjen Robben e Damien Duff posizioni da "mezzali", non facendoli tornare indietro a difendere quando il Chelsea era in fase di non possesso. Aspettavano più in alto nel campo, in zone da cui potevano contrattaccare non appena il Chelsea riconquistava il pallone".