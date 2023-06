Romagnoli fa visita a Conti. Bruno lo ringrazia: “Non hai dimenticato il passato”

Le parole di Marazico: "Ti ho preso dal San Giacomo,hai toccato il cielo con un dito per il campione che sei diventato"

Visita a sorpresa da parte di Alessio Romagnoli al centro sportivo di Bruno Conti a Anzio. Marazico ha ringraziato l'attuale calciatore della Lazio pubblicando la foto sui social: "Ti ho preso dal San Giacomo,hai toccato il cielo con un dito per il campione che sei diventato. Ma non hai dimenticato il passato. Grazie della tua visita Alessio". Il numero 13 biancoceleste ha condiviso la foto sulle sue storie e ha scritto: "Bravo Bruno. Che bel progetto per la nostra città". Sotto al post di Bruno diversi commenti negativi da parte dei tifosi romanisti che hanno attaccato Romagnoli.