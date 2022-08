Roma, Zaniolo verso la permanenza. Accordo con Toyota. Kluivert va in Premier

La Roma continua a lavorare in vista della seconda giornata di Serie A contro la Cremonese . I giallorossi si sono allenati oggi a Trigoria , con l'ex Walter Samuel ospite speciale, per prepare la gara di lunedì alle 18:30, che sarà diretta dall' arbitro Luca Massimi . Il fischietto della sezione di Termoli verrà coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti, Ayroldi sarà il IV Uomo. Al Var ci sarà Fabbri e all'Avar Muto. I capitolini, intanto, hanno annunciato l'accordo con la Toyota . Una nuova sponsorship, che vedrà il brand automotive di fama internazionale diventare un nuovo Main Global Partner del club. Il marchio comparirà sulle divise d'allenamento, dalla prima squadra alle giovanili. La dirigenza della Roma, inoltre, oggi pomeriggio ha incontrato Claudio Vigorelli , l'agente di Zaniolo , a Milano. Le parti stanno provando a gettare le basi per il rinnovo di Nicolò, con ipotesi fino al 2027. La permanenza del numero 22 nella capitale sembra essere sempre più certa e per settembre le due parti si dovrebbero incontrare per pianificare insieme il futuro .

La Roma spera ancora di ingaggiare Belotti, ma il tempo scorre e le cessioni necessarie non si concretizzano. L'ex capitano del Torino ha deciso di attendere ancora qualche giorno. Fino a domenica prossima, per la precisione, per poi eventualmente accettare un'altra offerta. Le pretendenti per lui non mancano. La Salernitana e il Bologna sono le due opzioni più concrete, oltre ai giallorossi, in Italia. All'estero ci sono sempre Galatasaray e Nizza. Per tesserare il centravanti azzurro serve la cessione a titolo definitivo, come chiesto dai Friedkin, di Shomurodov o di Felix. La Roma è anche alla ricerca di un altro difensore centrale. Le piste che portano in Premier League sono quelle che, sulla carta, piacciono di più a Mourinho: i nomi sono quelli di Lindelof dello United e Gabriel dell’Arsenal. Si lavora anche per il rinnovo del contratto di Bryan Cristante. Il centrocampista, che ha deciso la gara con la Salernitana, è legato ai giallorossi fino al 2024 e a settembre si discuterà per il prolungamento fino al 2026 con un adeguamento dello stipendio.