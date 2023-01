Roma, Zaniolo posta lo Zodiaco su Instagram e poi elimina la storia

Un segnale di addio o di riavvicinamento? Questa notte Nicolò Zaniolo ha postato una storia, poi cancellata qualche minuto più tardi, rappresentante la veduta dello Zodiaco, in cima a Monte Mario. L'emblematico panorama è uno dei luoghi più rappresentativi della capitale, nonché una delle vedute più suggestive sulla città dove si può percorrere via degli Innamorati. Il gesto fa discutere i tifosi, intanto si aspettano gli sviluppi sul fronte mercato. L'offerta del Bournemouth rimane irraggiungibile per il Milan, meta preferita del giocatore che sembrerebbe addirittura pronto a ridursi lo stipendio pur di raggiungerla. La Roma, d'altro canto, non vuole scendere alle condizioni dei rossoneri e preferirebbe la Premier come destinazione.