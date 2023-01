Roma, Zaniolo enigmatico sui social: “Tutto ha una soluzione”

Il futuro di Zaniolo è incerto. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di una sua possibile cessione già nel mercato di gennaio, come riferito da La Gazzetta dello Sport. Interessa a tanti club europei (Arsenal, Newcastle, Tottenham, Borussia Dortmund e West Ham) ma, al momento, non sono ancora arrivate delle offerte a Trigoria. La Roma vorrebbe una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro per lasciarlo andare. Intanto, ieri sera, Nicolò ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, nella quale condivide un video dell'intervista di Cristiano Ronaldo, che dice: "Tutto ha una soluzione, tranne la morte. Tutto il resto ha una soluzione, la vita è bella. Ci sono cose che sono ingiuste, non solo nel calcio. Che puoi farci? Non devi vivere in questo modo. Ti fanno male? Naturalmente ci sono cose che fanno male...".