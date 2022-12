Roma, Zaniolo chiede un ingaggio all’altezza. Lunedì i funerali di Mihajlovic

I giallorossi non convincono nell'amichevole in Portogallo, mentre Mourinho rimanda la questione Nazionale a giugno

Il mondo del calcio piange la prematura scomparsa di Mihajlovic , lunedì si svolgeranno i funerali presso la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martir i in Piazza Esedra a Roma . La FIGC ha disposto un minuto di silenzio in suo onore prima del calcio di inizio delle partite che si disputeranno questo weekend. In tanti lo ricordano commossi e raccontano la sua sfida contro la terribile malattia con cui ha combattuto per ben tre anni. Se ne va uno dei pilasti del calcio giocato, i suoi calci di punizione sono nei manuali. È stato lui a dire a Boskov : “Fai esordire Totti!” . “Persona in un mondo di personaggi”, così lo definisce Daniele De Rossi , amico e collega di Sinisa .

Per quanto riguarda il mercato, Vigorelli parla del rinnovo di Zaniolo. C’è la volontà di trovare un accordo sul prolungamento, ma viene richiesta una cifra adatta al cartellino del giocatore. Intanto Tripi, ceduto a titolo definitivo al Mura dopo essere cresciuto nelle giovanili della Roma, è approdato nel nuovo club e si dichiara pronto per affrontare questa nuova sfida, anche in virtù del progetto del club. Bellissimo il suo post in cui saluta il club della Capitale con cui ha iniziato a giocare quando aveva solo 8 anni. Per quanto riguarda il “caso” Karsdorp , il terzino piace alla Juventus che lo aspetta a gennaio. C’è il si del Torino per Shomurodov, ora bisogna solo stabilire gli estremi del trasferimento. E mentre la prima squadra fatica, la Roma femminile conferma la sua annata positiva con una storia qualificazione ai quarti di Champions League. Lo strepitoso 5-0 contro il Polten permette alle giallorosse di raggiungere questo prestigioso traguardo.