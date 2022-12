Roma, Wijnaldum ora fa sul serio: dopo 3 mesi e mezzo torna in campo

Mourinho spera di averlo a gennaio, ma potrebbe volerci qualche settimana in più per vederlo in campo dal 1’

Wijnaldum corre, in campo. E da quelle parti si aggira anche un pallone. Un’immagine che non si vedeva da tanto, troppo tempo. Ovvero dal 14 agosto scorso, giorno di Salernitana-Roma. Unica e ultima partita giocata da Gini prima del grave infortunio. Una infinità per Mourinho. Il centrocampista olandese si è allenato sul rettangolo verde di Dubai, insieme a Rajiv van La Parra, l'ex centrocampista dell'Apollōn Smyrnīs che attualmente è svincolato. Wijnaldum, nelle ultime settimane, aveva svolto diverse sedute in palestra tra pesi e qualche scatto per recuperare una buona forma fisica e per vedere come stava la tibia. Il ritorno sul campo è un segnale importante, che fa ben sperare i tifosi giallorossi e Mourinho anche in vista del ritiro portoghese. L'olandese, il prossimo 15 dicembre svolgerà la visita di controllo per capire l'effettivo recupero dopo la frattura alla tibia. In caso di esito positivo, il centrocampista dovrebbe partire per il ritiro in Algarve, dove la Roma rimarrà fino al 22 dicembre.

Come cambia la Roma con Wijnaldum — Mourinho spera di averlo a gennaio, ma potrebbe volerci qualche settimana in più per vederlo in campo dal 1’. L’obiettivo è averlo in buone condizioni ai primi di febbraio. Proprio José, che l'aveva corteggiato e convinto ad accettare il progetto romanista in estate, punta molto sul suo recupero per dare maggiore spessore al centrocampo. Il classe 1990 ha delle caratteristiche fisiche e tecniche diverse da Cristante, Matic, Camara e Bove. Porterebbe dinamismo, equilibrio e quegli strappi mancati dopo l’addio di Mkhitaryan. Basteranno? Forse no, ed è per questo che Mou vorrebbe anche un altro giocatore in mediana. Ma di sicuro la Roma avrà un passo diverso. All’inizio della stagione, infatti, sarebbe dovuto essere il faro della mediana giallorossa, ma l'infortunio alla tibia destra ha modificato drasticamente i piani della società. I risultati in campo lo dimostrano.