Roma: Wijnaldum è vicino, Perez e Veretout non partono per Israele. Rispunta Belotti

L'olandese non partirà con il Paris Saint-Germain per Israele. Shomurodov potrebbe spingere il 'Gallo' verso la capitale

Redazione

Georginio Wijnaldumè sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. Il centrocampista olandese dovrebbe arrivare nella capitale entro domenica prossima per le visite mediche di rito, mentre l'ufficialità potrebbe essere annunciata lunedì. L'accordo con il PSG è totale, ma bisogna aspettare il 1° agosto per alcune questioni burocratiche in atto tra il giocatore e il club francese della speciale clausola di circa 3 milioni di euro che deve ancora essere risolta, di cui l'olandese non se ne vorrebbe privare. Wijnaldum non partirà con il Paris Saint-Germain per Israele, dato che si trova nella lista degli esuberi della società parigina.

Mercato in entrata

Dopo l’olandese si proverà a chiudere il cerchio su Bailly e intanto si riaccende una pista che andrebbe a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Si tratta di Andrea Belotti, ancora svincolato dopo l’addio al Torino. L’attaccante è alla ricerca di un club e preferirebbe restare in Italia. Chiedeva poco più di 3 milioni ma col passare dei giorni potrebbe abbassare le pretese. Il Torino potrebbe dare una mano ai giallorossi per arrivare al 'Gallo'. La società granata vorrebbe Eldor Shomurodov, ma non a titolo definitivo e non alle cifre che vorrebbe la Roma: 18 milioni. Possibile un’offerta di prestito con diritto di riscatto e obbligo vincolato a presenze e gol. L’assenza in Israele potrebbe essere un segnale.

Mercato in uscita

Carles Perez vuole andare al Celta Vigo. Il classe 1998, che ha riportato un fastidio al quadricipite sinistro e non è partito con il resto dei compagni per Israele, sta spingendo per accasarsi in prestito al club spagnolo. La Roma però preferirebbe una soluzione a titolo definitivo. Oltre allo spagnolo, sabato sera in amichevole contro il Tottenham di Antonio Conte ad Haifa, mancherà anche Jordan Veretout. Il centrocampista francese è alle prese con un fastidio all’adduttore sinistro. Per quanto riguarda gli altri calciatori che non sono partiti per Tel Aviv, Shomurodov, Volpato e Tripi, si tratta di una scelta tecnica di José Mourinho. Un altro giallorosso con il futuro incerto è Stephan El Shaarawy. L'esterno d'attacco ha il contratto in scadenza nel 2023 e percepisce uno stipendio alto in relazione a quanto viene impiegato in campo. Secondo quanto riportato da Libero, oltre all'Atalanta, il Genoa sarebbe interessato al Faraone, ma al momento rimane un sogno.

La storia della piccola Carol

Carol De Lisanti, 6 anni, è una bimba prodigio del calcio femminile. La mamma, Marzia, aveva pubblicato il 27 gennaio 2022 un video su Tik Tok in cui faceva un appello alle società calcistiche femminili italiane per trovare a Carol una squadra in cui giocare, divertirsi e coltivare la sua passione sconfinata per il mondo del pallone che ha già da diverso tempo. Fino a luglio di quest'anno la bimba ha giocato per la Lazio e da poco ha cambiato sponda della Capitale trasferendosi ufficialmente alla Roma lunedì 25 luglio (nonostante la sua fede biancoceleste), dopo un provino fatto il 4 dello stesso mese. Carol si è dunque unita alla scuola calcio femminile giallorossa e, essendo nata nel 2015, giocherà anche sotto età con le ragazze del 2014. Una storia che merita di essere raccontata e che evidenzia il bellissimo lavoro che sta facendo la Roma con il calcio femminile per coltivare giovani talenti anche di giovani età.