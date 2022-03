Roma-Vitesse, Mourinho difende il raccattapalle dagli avversari

Durante la partita di Conference League, lo Special One corre per proteggere un giovane e poi lo abbraccia

Lo Special One non smette mai di stupire. Se fuori dal campo, ai microfoni, José Mourinho non ha mai perso il mordente e ha fatto delle sue provocazioni una cifra distintiva, anche dentro il rettangolo verde, l'allenatore portoghese della Roma, al di là dei trofei vinti in carriera - che sono tanti - dimostra tutta la sua umanità, schierandosi sempre dalla parte dei più deboli.