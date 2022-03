Roma, Vitesse alle porte. Mourinho: “Siamo pronti”. Newcastle su Veretout

Lo Special One e Rui Patricio hanno partecipato alla conferenza stampa dopo la rifinitura mattutina. Sirene inglesi per Veretout mentre il nome di Villar torna in orbita Inter

Tra poco più di ventiquattro ore la Roma scenderà in campo all'Olimpico per ipotecare il passaggio ai quarti di Conference League contro il Vitesse. Dopo la rifinitura basata su scatti e rapidità, Mourinho ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Non c’è Lazio o partita domenica. Se vinciamo o pareggiamo siamo ai quarti se perdiamo siamo fuori. Mi interessa solo della gara di domani”. Rui Patricio, secondo protagonista di fronte alla stampa, ha commentato la fase difensiva facendo un bilancio del lavoro svolto fin qui: "Abbiamo lavorato molto. Non è merito soltanto del portiere o della difesa, ma di tutta la squadra e del lavoro collettivo che svolge. Stiamo attraversando un buon momento sotto questo aspetto, ma dobbiamo migliorare. L’obiettivo è sempre quello di essere più pericolosi davanti e prendere meno gol possibili". Dall'altra parte, Il Vitesseè arrivato a Roma nel pomeriggio. L'allenatore Letschnon ha perso fiducia nella sfida di domani nonostante il vantaggio: "Difficile dire come giocherà la Roma domani, sicuramente farà una bella partita per il suo pubblico. Noi dobbiamo sfruttare le azioni che creeremo. Se iniziamo bene e col giusto atteggiamento possiamo farcela".Mourinho non vuole che si pensi al derby prima di venerdì, ma la Capitale è inevitabilmente già proiettata alla stracittadina. Totti, il giocatore con più marcature segnate nella sfida, ha parlato dell'importanza della gara nella prefazione del libro 'Il grande libro del derby di Roma', scritto da Fabio Argentini e Luigi Panella paragonandola a una roulette che non conosce regole. La società, intanto, ha dato il via alla collaborazione con Aeterna Design attraverso la vendita di sampietrini personalizzati. L'iniziativa ha suscitato l'ironia dei tifosi.

Mercato Roma, sirene inglesi per Veretout. Inter su Villar

Nonostante la Roma sia in procinto di giocarsi una bella fetta di stagione, il mercato continua a far parlare di sé. Uno dei giallorossi più nell'occhio del ciclone sotto questo punto di vista è Veretout. Il francese ha ormai perso il suo posto da titolare e il rinnovo è tutt'altro che scontato. Su di lui sarebbe piombato il Newcastle. La società chiede 20 milioni e la sua partenza favorirebbe la permanenza di Sergio Oliveira. Villar, invece, è un elemento che a Trigoria potrebbe non tornare. Al momento è in prestito al Getafe, ma per lui si è fatta sotto anche l'Inter. Tuttavia, Camano, il suo agente, resta fiducioso per una sua permanenza nella Capitale.

