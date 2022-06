Roma, Vina non dimentica il suo passato: la visita al centro sportivo del Palmeiras

Matias Vina, dopo aver concluso la sua prima stagione in Italia con la vittoria della Conference League, è tornato in Brasile per far visita ai suoi ex compagni del Palmeiras impegnati in serata nel match contro Atlético Goianiense. Il terzino uruguaiano è arrivato nella Capitale quest'estate dopo aver conquistato la Copa Libertadores con il club di San Paolo al quale è rimasto evidentemente molto legato. Vina sembra essere destinato a rimanere a Roma nonostante la stagione altalenante visto che i giallorossi per strapparlo alla concorrenza avevano versato circa 13 milioni di euro nelle casse del Palmeiras meno di un anno fa.