Roma, Viña in tribuna con l’Udinese: a sinistra ballottaggio Calafiori-Ibanez

Al centro della difesa tornerà Smalling, accanto a lui Mancini

Calafiori è un terzino "puro", che regala dinamismo in fase d'attacco e si propone spesso sul corridoio laterale; Ibañez, con la sua principale dote di centrale, tenderebbe a restare più schiacciato dietro, soprattutto per contenere l'avanzata avversaria. Dubbi che potrebbero portare Mou a scegliere il da farsi solo a poche ore dal fischio d'inizio. In ogni caso, una certezza è il ritorno di Chris Smalling: se Ibañez si dovesse adattare a sinistra, l'inglese potrebbe andare a formare la coppia centrale con Mancini. Dopo un'ottima prestazione al ritorno in campo nella partita di Conference League contro il CSKA Sofia, Smalling potrebbe davvero essere un elemento in più per Mou e per la Roma, soprattutto in questo momento di difficoltà.