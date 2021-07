Roma, Vina in arrivo a Fiumicino. Per lui quarantena di 10 giorni

L'uruguaiano pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia giallorossa

Matias Vina è in arrivo a Fiumicino. Il terzino uruguaiano sbarcherà nella capitale con un aereo proveniente da Parigi (dove ha fatto scalo dopo esser partito da San Paolo in Brasile) per iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Roma.