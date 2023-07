Roma, Villar si allena da solo aspettando il mercato: “Lavoro e ambizione”

Il giocatore spagnolo, dopo la decisione del Getafe di non riscattarlo, è a caccia di una nuova squadra. Gonzalo, ancora di proprietà dei giallorossi, non ha fatto ritorno a Trigoria ma continua a tenersi in forma in autonomia

Gonzalo Villar non è stato riscattato dal Getafe e, di fatto, è ancora un giocatore della Roma. La società giallorossa, insieme a José Mourinho, ha ribadito più volte di non credere nel calciatore spagnolo ed è per questo che si sta lavorando per trovare una soluzione di mercato che possa accontentare entrambe le parti. Villar, non ha preso parte al ritiro di Trigoria, ma nonostante questo continua ad allenarsi da solo per farsi trovare pronto alla prossima chiamata. Come postato dal giocatore stesso sui social, la voglia di rimettersi in gioco non manca di certo: "Lavoro duro misto ad ambizione". Su di lui, nelle scorse settimane, si era fatto avanti anche il Paok ma la trattativa, per ora, si è conclusa con un nulla di fatto.