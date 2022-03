Roma, Villar pazzo della Curva Sud: il centrocampista si esalta sui social

Il centrocampista spagnolo, oggi in prestito in Liga, mostra ancora una volta il suo attaccamento alla maglia giallorossa

Gonzalo Villar, passato a gennaio al Getafe insieme a Mayoral, ha pubblicato un video sul proprio profilo ufficiale Instagram che ritrae la meravigliosa coreografia della Curva Sud. Lo spagnolo ha accompagnato il video con delle emoji tra cui quella con i due cuori sugli occhi in segno di innamoramento. Villar tornerà nella Capitale in estate come ribadito dal procuratore del giocatore in settimana e ha dimostrato ancora una volta l'attaccamento alla maglia giallorossa.