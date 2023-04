Roma, Villar esulta davanti alla tv al gol di Carles Perez: “Come ti ho insegnato”

Le avventure a Roma di Villar e Carles Perez non sono mai decollate ma la loro amicizia prosegue anche lontano dalla Capitale. L'ex centrocampista, oggi al Getafe, sui propri canali social ha pubblicato un video mentre esulta davanti alla televisione per il gol dell'amico, in campo con il suo Celta Vigo: "Buona Carletto, come ti ho insegnato". Questa la frase scelta da Villar con evidente riferimento al loro passato insieme a Trigoria.