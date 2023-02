Roma-Verona, i Fedayn entrano in Curva Sud: ovazione di tutto lo stadio

Tutto lo stadio si è alzato in piedi e ha applaudito gli ultras giallorossi. Il settore è più unito che mai e non ci sono divergenze con gli altri gruppi

Le immagini dello striscione bruciato dei Fedayn hanno fatto il giro del mondo, ma i ragazzi dello storico gruppo della Curva Sud non hanno abbandonato il loro "muretto" e sono entrati poco prima dell'inizio della sfida col Verona. Tutto lo stadio si è alzato in piedi e ha applaudito gli ultras giallorossi. Il settore è più unito che mai e non ci sono divergenze con gli altri gruppi. Al momento non hanno esposto nessuna nuova pezza e bandiera. L'inno dei Fedayn è stato cantato da, quasi, tutti gli spettatori presenti all'Olimpico.