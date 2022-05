Roma-Venezia, Zaniolo e Felix non convocati da Mourinho

Lo Special One mette dunque a riposo parte dell'attacco: i due giovani giallorossi guarderanno il match di stasera dalla tribuna

Il ritorno da titolare di Spinazzola non è l'unica sorpresa nell'ambiente Roma. Infatti, questa sera Nicolò Zaniolo e Felix Afena Gyan seguiranno la partita contro il Venezia dalla tribuna. I due ragazzi non sono nella lista dei convocati per l'ultima di serie A in programma all'Olimpico. Mourinho mette dunque a riposo parte dell'attacco in vista di Torino ma soprattutto della finale di Conference. Vista anche l'assenza di Mkhitaryan, ancora fortunato, ci potrà essere largo spazio quindi, in caso di necessità, per Shomurodov oEl Shaarawy, al momento seduti in panchina.