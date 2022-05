Roma-Venezia, Totti e De Rossi presenti all’Olimpico

Per la Roma con il Venezia sarà l'ultima partita in casa di questa stagione, e come sempre il sostegno degli ex capitani non manca mai

Redazione

La sfida contro il Venezia, valida per la 37esima giornata di Serie A, è per la Roma l'ultima partita in casa per questa prima stagione di José Mourinho nella Capitale. Ancora una volta, gli spalti dell'Olimpico sono sold out e tra i numerosissimi tifosi presenti tornano allo stadio per sostenere il club giallorosso, Francesco Totti e Daniele De Rossi seduti vicini in tribuna.