Roma, Vanzina: “Mourinho sa trasmettere qualcosa in più. Riprenderei Florenzi”

Le parole del regista: "Sono innamorato del portoghese, è veramente speciale, perché mette tutto se stesso nelle sue scelte"

Enrico Vanzina, uno dei registi più famosi della commedia all'italiana e tifoso della Roma, è intervenuto nel format 'Fantacalcio Serie A Tim' in onda su Timvision e ha parlato della sua squadra del cuore suggerendo anche due mosse di mercato: "Vorrei aggiungere Spinazzola e Florenzi, l’unico acquisto che avrei fatto nel mese di gennaio". E su Mourinho: "Sono innamorato, è veramente speciale, perché mette tutto se stesso nelle sue scelte. Quando ha detto di non essere un mediocre e che per tre anni avrebbe cercato di dimostrare ai suoi giocatori che non sono mediocri per me è stato incredibile. Anche la curva lo ama. Nel calcio devi saper trasmettere quel qualcosa in più e lui lo sa fare, sbagliando in alcune occasioni".