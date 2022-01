Under, la Roma è solo un ricordo: “Voglio restare al Marsiglia”

L'ex giallorosso aggiunge: "Della mia situazione ne parleremo molto presto tutti insieme"

Torna a parlare CengizUnder, che vuole continuare la sua avventura al Marsiglia. L’attaccante, in prestito dalla Roma con diritto di riscatto, ha rilasciato un’intervista al canale francese Telefoot: "Giocare qui è motivo di orgoglio, voglio portare il meglio al Marsiglia. Voglio riportare questo club al posto che merita e aiutare l’OM a giocare di nuovo la Champions League. Voglio restare qui al 100%, sono tutti d’accordo che dovrei continuare l’avventura al Marsiglia. Ne parleremo tutti insieme molto presto. Jorge Sampaoli? Il tecnico è uno dei motivi per cui sono venuto al Marsiglia, sono molto felice di crescere sotto i suoi consigli. Spero di rimanere qui per molti anni".