Roma Under 16 campione d’Italia: arrivano i complimenti di Bruno Conti

Ieri sera la Roma Under 16 ha vinto lo scudetto battendo in finale la Fiorentina 3-2 grazie alle reti di Coletta, Cinti e Arduini. Sono arrivati i complimenti sui social da parte di Bruno Conti: "Complimenti ai ragazzi Under 16 a tutto lo Staff e gruppo scout Campioni D’Italia". Questo è il secondo scudetto consecutivo per la formazione giallorossa Under 16, che dopo l’under 17 aggiunge un nuovo trofeo in casa giallorossa. Un stagione ricca di successi per le giovanili di Trigoria.