Roma, ultimo allenamento della settimana. Mourinho concede 3 giorni di riposo

La Roma è scesa in campo a Trigoria per la seduta di allenamento pomeridiana, sprovvista dei diversi giocatori impegnati con le nazionali (ben 14) e di coloro i quali sono ancora fermi ai box per infortunio. Mourinho, ha avuto modo di lavorare con diversi giovani della Primavera, promossi in prima squadra. Non hanno preso parte all'allenamento gli acciaccati Smalling, Llorente, Renato Sanches, Pellegrini e Dybala. Questo è stata l'ultima seduta della settimana. Infatti, lo Special One ha concesso alla squadra tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì mattina quando si inizierà a fare ancora di più sul serio in vista dell'impegno contro il Monza di domenica 22 all'Olimpico.