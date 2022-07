Roma, ufficiale l’arrivo di Svilar: “Poter lavorare con Mourinho è incredibile”

Il portiere ex Benfica è ufficialmente un nuovo calciatore giallorosso: "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare"

La Roma tramite il proprio account Twitter, ha ufficializzato l'acquisto di Mile Svilar, portiere ex Benfica che indosserà la maglia numero 99, il suo anno di nascita. Il belga, naturalizzato serbo, diventa così a tutti gli effetti un nuovo calciatore giallorosso e lo sarà per le prossime cinque stagioni (contratto fino al 30 giugno 2027). Andrà a rinforzare il reparto portieri dopo la partenza di Fuzato in direzione Ibiza. Svilar ha poi anche rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club sul suo stato d'animo dopo il trasferimento nella Capitale: "Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare. Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è incredibile e sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare la squadra”.