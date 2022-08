Roma, ufficiale l’accordo con Toyota. Berardi: “Un partner importante per il club”

La Roma ha annunciato sui social l'accordo con la Toyota . Il marchio comparirà sulle divise d'allenamento (dalla prima squadra alle giovanili). Il comunicato del club e le parole del Ceo Berardi: L'AS Roma è lieta di annunciare una nuova sponsorship con il Gruppo Toyota, che vedrà il brand automotive di fama internazionale diventare un nuovo Main Global Partner del Club. Il Gruppo accompagnerà i giallorossi dentro e fuori dal campo: Toyota comparirà infatti sui training kit di tutte le squadre, maschili e femminili, dell'AS Roma. “È con grande piacere che diamo il benvenuto a Toyota nel mondo giallorosso. È un incontro – spiega Pietro Berardi, Corporate Chief Executive Officer di AS Roma – che ci permette di affrontare le prossime sfide, fuori e dentro al campo da gioco, insieme a un partner con il quale condividiamo non solo valori e principi legati allo sport e alla sostenibilità, ma anche la determinazione nell’offrire sempre il meglio a chi ripone fiducia nei nostri brand”.

“Essere al fianco della AS Roma da quest’anno è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno di Toyota nel mondo dello sport e di collaborazione con aziende orientate alla mobilità sostenibile – dichiara Luigi Ksawery Luca’, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia – È una partnership che si inserisce all’interno del nostro piano di attivazioni che considera lo sport come un vettore virtuoso di principi e valori per la realizzazione di una società sostenibile, sicura e inclusiva. È per noi un grande privilegio poter mettere a disposizione dell'AS Roma la nostra flotta elettrificata e i nostri servizi di mobilità certi che questa partnership contribuirà a diffondere maggiormente i nostri principi di sostenibilità e rispetto dell’ambiente".