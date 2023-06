Cristante, ufficiale il rinnovo fino al 2027: “La Roma è la mia seconda famiglia”

Dopo Smalling e in attesa di El Shaarawy è arrivata l'ufficialità di un altro rinnovo nell'aria da mesi. Come si legge sul sito ufficiale del club giallorosso, infatti, “L’AS Roma è lieta di annunciare che Bryan Cristante ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2027". Il centrocampista è risultato il giocatore di movimento più impiegato da Mourinho quest'anno e al ritorno dagli impegni in Nazionale ha ratificato il suo matrimonio con la Roma. "Questa squadra è diventata a tutti gli effetti la mia seconda famiglia – le parole di Cristante –, rinnovare il mio contratto era un obiettivo e sono felice di averlo raggiunto: ci tengo a ringraziare la proprietà e il Club per questo prolungamento. Sono qui da qualche anno ormai e ho avuto il privilegio di veder crescere costantemente la squadra e la Roma in generale, grazie a una Società che ci ha consentito di lavorare bene. Da parte mia continuerò a dare il massimo per questa maglia e per questa piazza, che è molto esigente ma che restituisce ancora di più di ciò che chiede”. Previsto un adeguamento di stipendio importante che porterà il centrocampista a guadagnare poco meno di 3 milioni a stagione