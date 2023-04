Roma, colpo alla testa per Wijnaldum: esami ok, giovedì ci sarà col Feyenoord

Le sue condizioni non preoccupano e giovedì ci sarà per la delicata sfida di Europa League contro il Feyenoord

Wijnaldum è uscito al 60' nella sfida contro l'Udinese dopo aver ricevuto un colpo alla testa da Perez. L'olandese inizialmente non ha chiesto al cambio, ma poco dopo si è accasciato a terra ed è andato in panchina poiché non vedeva bene dall'occhio destro. Al suo posto è entrato Matic per l'ultima mezz'ora. Gini è stato soccorso dallo staff medico della Roma ed è stato inquadrato con una grossa borsa del ghiaccio all'altezza della testa. Dopo la partita ha svolto gli esami e le sue condizioni non preoccupano e giovedì ci sarà per la delicata sfida di Europa League contro il Feyenoord.