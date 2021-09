Roma-Udinese, l’agente di Smalling all’Olimpico: “Tour italiano quasi finito”

Il difensore inglese sta ritrovando minuti in campo e fiducia con Mourinho

L'agente di Smalling fa visita al suo assistito a Roma. James Featherstone sta completando un tour italiano e gli manca poco per visitare tutti gli atleti sotto la sua guida. "Tour italiano più o meno completo. Migliora la vita, massimizza le capacità, consegna sulla fiducia, 3 dei nostri 5 principali in mostra al loro meglio a Roma", queste le sue parole su un post pubblicato su Instagram. Nei giorni passati il procuratore, della Omni Sports Agency, era stato a Trigoria per un colloquio con il direttore generale Tiago Pinto per discutere del contratto del difensore britannico. Chris sta tornando ad alti livelli, dopo un anno di infortuni che lo hanno tenuto fuori dal campo a lungo. Ora con Mourinho sta ritrovando fiducia e minutaggio, e anche l'allenatore spera di ritrovare quel pilastro difensivo che la Roma aveva trovato durante il suo primo anno.