Roma-Udinese, Ehizibue: “Sarà una grande partita. Entrambe le squadre hanno qualità”

Kingsley Ehizibue, terzino dell'Udinese, ha parlato ai canali ufficiali della Serie A presentando la sfida di domenica contro la Roma: "Mi aspetto una partita dura, perché giochiamo in casa loro, all'Olimpico, e la Roma è una squadra che non puoi sottovalutare, soprattutto in casa". Queste le prime parole dell'ex Colonia che poi conclude: "Loro hanno tanti giocatori decisivi: Abraham, Pellegrini, Dybala, tutti giocatori di grande qualità. Ma anche noi ne abbiamo. Sono certo che sarà una grande partita".