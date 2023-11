Roma-Udinese, domani alle 12.30 la conferenza stampa di Mourinho

Torna il campionato dopo l'ultima pausa per le nazionali, con Roma-Udinese appuntamento fissato alle 18 di domenica. Alla vigilia del match dell'Olimpico, però, torna anche José Mourinho. Lo Special One domani, sabato 25 novembre, alle ore 12.30 prenderà la parola in conferenza stampa dal centro sportivo di Trigoria. L'allenatore giallorosso parlerà quindi dopo l'intervista rilasciata in settimana a 'Rai Sport' in cui non si è sbottonato sulla questione rinnovo che resta però di attualità per la Roma. La diretta scritta delle dichiarazioni del mister portoghese sarà su Forzaroma.info dalle 12.30.