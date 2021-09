Roma-Udinese 20:45 diretta LIVE, le formazioni: Carles Perez al posto di Zaniolo

I giallorossi cercano la vittoria contro gli uomini di Gotti per rialzare la testa dopo la sconfitta di Verona

La Roma scende in campo all'Olimpico contro l'Udinese nella quinta partita di campionato. I giallorossi sono chiamati a reagire dopo la prima battuta d'arresto rimediata a Verona nel pomeriggio di domenica. Mourinho rimane tranquillo, anche se invita a non paragonare i giallorossi a squadre più avanti nel percorso perché "in tre mesi non si crea una squadra" come ha detto ieri in conferenza stampa.

Le formazioni di Roma-Udinese

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; C.Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho. A disp.: Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Diawara, Darboe, Bove, Villar, Zaniolo, El Shaarawy, Borja Mayoral, Shomurodov.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra; Beto. All.: Gotti. A disp.: Padelli, Piana, Becao, Perez, Jajalo, Udogie, Soppy, Molina, Samardzic, Forestieri, Deulofeu, Pussetto

Arbitro: Rapuano di RImini, assistenti: Ranghetti e Scatragli, IV uomo: Miele, VAR: Chiffi, AVAR: DI Vuolo

PREPARTITA - La Roma deve dimostrare di saper reagire al momento di difficoltà. Mourinho si affida in gran parte alla formazione titolare. Ancora indisponibile Vina, sarà Calafiori a sostituirlo, completeranno la linea difensiva Smalling, esordiente dal 1' in campionato, accanto a Mancini (in ballottaggio con Ibanez) con Karsdorp sulla destra. In mediana ci saranno ancora una volta Veretout e Cristante, mentre sulla trequarti torna titolare Mkhitaryan. In panchina si siederà Zaniolo, non al top e messo a riposo in vista del derby, che sarà sostituito da Carles Perez. Dietro Abraham agirà Pellegrini.

ULTIME DA TRIGORIA - Lo Special One ha tutti gli effettivi a disposizione tranne Vina, ancora alle prese con il problema al ginocchio che già ha pregiudicato la sua presenza a Verona.

DOVE VEDERLA - Roma-Udinese è un'esclusiva DAZN. Sarà possibile vederla sull'app presente sulle smart tv di ultima generazione oppure in streaming su computer, tablet e pc. ForzaRoma.info seguirà insieme a voi la sfida e sarà possibile rimanere aggiornati grazie alla cronaca LIVE sul sito.

CURIOSITÀ E PRECEDENTI - I precedenti sono in totale 47. La bilancia pende decisamente a favore dei giallorossi che hanno vinto la sfida per 28 volte. I pareggi sono 12, mentre le sconfitte ammontano a 12 (ultima nel 2019/2020 con Fonseca in panchina). Il pari è il risultato che manca da più tempo (stagione 2008/2009). Francesco Totti è il calciatore giallorosso ad aver collezionato il numero maggiore di partite (33) nelle sfide disputate contro l’Udinese. Dovessero arrivare i tre punti contro, si tratterebbe dell’ottava affermazione consecutiva in casa della Roma contando la fine della scorsa stagione e l’inizio di questa in corso. La serie iniziò nel ritorno della semifinale di Europa League, contro il Manchester United (3-2).