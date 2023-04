Roma-Udinese, 100esima presenza con la fascia da capitano per Pellegrini

Il numero 7 in questi giorni è stato criticato dai tifosi per l'errore dal dischetto col Feyenoord sul risultato di 0-0

In un Roma-Udinese del 1998 Francesco Totti giocava la sua prima gara con la fascia al braccio. Oggi contro i friulani Pellegrini tocca quota 100 presenze da capitano. La prima era stata contro l'Inter nelle stagione 2019-2020. Il numero 7 in questi giorni è stato criticato dai tifosi per l'errore dal dischetto col Feyenoord sul risultato di 0-0. Oggi ha la possibilità di riscattarsi e di trovare la prima rete su azione della sua stagione. Mourinho lo ha schierato nuovamente titolare dietro a Belotti.