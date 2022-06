Roma U18, la Spal vince 1-0 e vola in finale scudetto: decisiva la rete di Puletto

Si conclude in semifinale scudetto la splendida stagione della Roma under 18 di mister Giuseppe Scurto. I giallorossi, allo stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno, si sono arresi alla Spal che vola in finale grazie al rigore trasformato da Puletto al 18esimo del primo tempo. Si spegne dunque il sogno della Roma, capolista nella regular season, di vincere il campionato di categoria per la seconda volta consecutiva.