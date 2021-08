Roma-Trabzonspor, le formazioni ufficiali di Mourinho e Avci

Mourinho conferma il classico 4-2-3-1.

La Roma scende in campo all'Olimpico per il ritorno dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor. La squadra di Mourinho dovrà difendere il 2-1 maturato all'andata in terra turca, basterà infatti una vittoria o un pareggio per passare il turno e accedere alla fase a gironi. Attenzione però alla nuova regola dei gol in trasferta: da questa stagione infatti, non varranno più doppio i gol fuori casa. Per questo Mourinho non fa sconti e attua nessun turnover, schierando l'undici ideale senza particolari stravolgimenti.