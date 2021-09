Mourinho: “L’ambizione deve essere più di vincere un derby. Vina, per me sì” – AUDIO

L'allenatore giallorosso parla alla vigilia del derby

Archiviata la partita contro l'Udinese, Trigoria ormai è in pieno clima derby. Oggi alle 15:30, alla vigilia di Lazio-Roma, José Mourinho interviene in conferenza stampa per presentare la gara.

Ho visto che nella sua carriera ha già vissuto 119 derby in 4 nazioni differenti. Questo è per la prima volta a Roma, come se lo immagina? Che facce vorrà, che atteggiamento vorrà dalla sua squadra considerando che nell'immaginario collettivo dei tifosi è la partita più importante dell'anno... I numeri solo voi sapete perché io non li so. Anche le mille panchine l'ho saputo perché la stampa ne ha iniziato a parlare quando ne mancavano 5 o 6. Sento il derby. Più di 100 derby. Sono tutte partite belle da giocare, partite che non preoccupano un allenatore perché non bisogna motivare, non bisogna stare attenti con i giocatori più o meno concentrati. Sono partite belle da giocare e belle da preparare perché non esistono questo tipo di problemi. Magari con l'Udinese un po' di preoccupazione, la gente pensa più all'Udinese o pensa più al derby, quando giochi il derby non esiste perché ovviamente la gente è concentrata al 100% nella partita. E' bello da giocare e bello da preparare. Mi aspetto dalla mia squadra quello che dico dal primo giorno: di giocare per vincere, non possiamo vincere sempre e sappiamo che dall'altra parte c'è una squadra che ha le stesse nostre ambizioni ma l'atteggiamento che voglio deve essere lo stesso di sempre. Vogliamo vincere. E se non vinciamo voglio uscire dal campo con la sensazione che abbiamo dato tutto.

Ho avuto l'impressione di vedere che la Roma attuale è la squadra meno talentuosa che ha allenato, meno pronta. Crede che sia una delle sfide più importanti della sua carriera? Una sfida diversa, una sfida senza dubbi. Quando abbiamo parlato per la prima volta dal primo minuto col direttore e con la proprietà non ho avuto dubbio. Sappiamo dove volevamo andare. Ho avuto delle squadre prima con qualche dubbio, qui non esistono dubbi. Non è la sfida più difficile.

Lei si colloca più sulla versione zemaniana del derby o in una dimensione alla Garcia che il derby non si gioca, si vince? No, rispetto Zeman e Rudi ma non vado a commentare le loro parole né a dire con chi mi identifico. Penso che è importante parlare poco e giocare tanto. Tutto quello che puoi dire prima della partita, le parole possono andare via col vento. Non diciamo che facciamo questo o quest'altro. E' l'ora della verità. Io sono qui è un obbligo per voi, un rispetto per voi e per la gente, ma le parole sono di circostanza. Le parole sono domani, là dentro, dal primo minuto.

Pellegrini mancherà e si noti molto l'assenza di assist e gol fatti, ma soprattutto il lavoro in fase difensiva. C'è un giocatore nella sua squadra che ha queste caratteristiche che possa fare il doppio lavoro di Pellegrini? Pellegrini ce n'è solo uno, non volevo parlare di questo ma sei arrivato col suo nome e per me non è facile parlare di Pellegrini in queste circostanze. Potevo anche dire che la partita di domani si è iniziata a giocare al 90' della partita contro l'Udinese perché avere Pellegrini è una cosa e non averlo è un'altra. Non c'è Pellegrini, penso che la tua domanda vuole arrivare a chi gioca e come giocheremo, però non ve lo dico. In un modo molto onesto non commento perché non lo dirò.

Ha parlato di empatia tra squadra e pubblico, quale pensa possa essere l'apporto dei tifosi romanisti? Questa settimana quello che mi ha colpito di più è il modo come la gente è stata con la squadra prima con l'Udinese e dopo la sconfitta. Quello mi fa capire che c'è empatia. Perché empatia dopo vittoria è artificiale qualche volta, che va via con un risultato negativo. Abbiamo perso e non abbiamo giocato bene e per strada nel pullman per arrivare allo stadio, nei momenti difficili della partita con uno in meno, è lì che si sente questa empatia. Penso che i tifosi meritino tutto da noi e che i ragazzi meritano tutti da loro e loro danno ai ragazzi quello che meritano e i ragazzi ogni minuto in campo stanno rispettando la passione che la gente ha. Questo al 100% quasi direi che i tifosi sentiranno che domani la squadra gioca per la nostra professionalità ma anche per la loro passione.

Nel 2010 ha vinto uno scudetto contro l'Inter grazie ai tifosi della Lazio che chiedevano di scansarsi... Sono qui da pochi mesi, devo vivere di più, devo capire di più. Una cosa è sentire e una cosa è essere dentro e capire tutto. La rivalità è una cosa bella al 100%. Questa è la rivalità. Mi piace giocare il derby, preferisco giocarne uno in più, preferisco essere più ricco dopo questa esperienza e capire quello che veramente è Roma-Lazio e Lazio-Roma. Al di là del derby io voglio che la mia squadra abbia più ambizione di vincere un derby, non è una stagione. Mi ricordo quella partita che abbiamo vinto 2-0 e potevi sentire che dalla parte dei tifosi laziali che non erano in appoggio alla sua squadra, è una cosa che senti. Però mi sembra che l'Inter ha vinto lì come ha vinto tante partite in quella stagione.

Fino a poco tempo fa passava per essere quello antipatico... Aspetta che arriverà (Ride, ndr)

E' cambiato il suo modo di comunicare o gli avversari hanno meno paura di lei? Dimmi un motivo per litigare con qualcuno, dammi un motivo. Ancora non mi è arrivato. L'unica cosa che veramente mi ha dato un feeling negativo è stata l'espulsione di Pellegrini. Però che faccio, vado a litigare con l'arbitro e mi manda via e non posso stare in panchina domani? Controlli le emozioni e quando vai in conferenza vai a freddo. Quando la situazione arriverà, in un modo naturale e automatico, non devo essere io a cercare di litigare con la gente. io la rispetto, loro mi rispettano. Il ragazzo giovane ha fatto una ca*ata e la prossima volta farà meglio. Non c'è motivo per litigare.

Ho guardato il suo primo Tottenham e nelle prime 7 partite ha giocato solo 13 giocatori. A Roma sta usando la stessa metodologia. Qual è la motivazione? Che cosa devono fare le seconde linee per far sì che possano guadagnare il posto? Io non vado a litigare con te ma la domanda che mi fai sarebbe la stessa domanda se io faccio giocare 20 giocatori e se non punto sulla stabilità e sulla dinamica perché quando si cambia tanto è difficile per i giocatori trovare stabilità. Quando si trova stabilità ad inizio stagione dove non c'è stanchezza o limiti fisici si punta sulla stabilità, dopo arriverà il momento di fare turnover. Sono opzioni, la mia è ovvia, sono arrivato e giochiamo in un modo diverso da prima abbiamo bisogno di stabilità e di fiducia. La gente che non sta giocando è gente giovane, ha bisogno di tempo e non è preparatissima per entrare diretta nella squadra. Ha bisogno di più tempo. Mi sembra un processo normale.

Sia la Roma che la Lazio scendono in campo con formazioni offensive, domani servirà più il coraggio di attaccare o attenzione a difendere? La globalità della partita: con la palla vogliamo giocare e aggredire e segnare se possiamo. Senza palla si deve rispettare una squadra di qualità, con un modo offensivo di giocare il gioco. Bisogna difendere. Difficile vincere una partita, se sei bravo è una fase di gioco e si dimentica di lavorare forte nell'altra. Per vincere domani ho bisogno di una partita completa.

A proposito dell'avversario, affrontate un avversario che difende alto ma è capitato che la pressione è saltata. Quanto è importante domani giocare sotto pressione? E' una buona domanda ma è un tipo di domanda a cui non mi piace rispondere perché è toccare i punti chiave. Hai analizzato qualità e modo di giocare, filosofia di gioco del nostro avversario in modo molto veloce e bene. Ma parlare di quello che vogliamo fare non vado più al di là delle cose basiche che è: con palla vogliamo segnare, senza palla vogliamo difendere bene perché è una squadra di qualità

"Dovevo parlare prima e non dopo però è un momento difficile per la famiglia Zalewski, in questo momento tutti siamo con lui. Vediamo domani ma sarà decisione sua se vorrà giocare o no perché è importante che sia lui a decidere d'accordo al suo modo di iniziare a convivere con un mondo nuovo per lui, senza il suo papà. Lo voglio per domani ma vediamo quello che dice lui. Come avete dimenticato la domanda chiave, Vina sì o Vina no io penso Vina sì".