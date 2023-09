Roma, torna in vendita il pack per i match contro Frosinone, Monza e Slavia Praga

In casa Roma tornano i pack di 3 partite. A renderlo noto è lo stesso club giallorosso tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito. Le partite in questione sono quelle casalinghe contro Frosinone, Monza e Slavia Praga. La vendita è iniziata alle 16 odierne e il prezzo partirà da 21 euro a partita. Il Pack sarà acquistabile direttamente sul sito della Roma. In alternativa, (solo per l'acquisto ridotto persone disabili/invalidi 100% con accompagnatore) basterà chiamare il Contact center dell'AS Roma al numero apposito (dal lunedì al venerdì, orario 9:00-18:30).