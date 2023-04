Roma torna Capoccia: due romani in gol nella stessa partita. L’ultima volta nel 2018

Figli di Roma, capitani e bandiere recitava uno storico striscione in Curva Sud in un derby di qualche anno fa. Due romani ieri hanno lanciato la squadra di Mourinho al terzo posto in classifica. Bove e Pellegrini decisivi nel 3-0 dei giallorossi. Non succedeva dal 9 marzo del 2018 che due calciatori nati nella Capitale segnassero nello stesso match. In quel caso la partita finì con lo stesso risultato, ma l'avversario era il Torino. Lorenzo e De Rossi dedicarono le loro reti a Davide Astori. L'ex difensore giallorosso era morto qualche giorno prima. Tre giorni dopo la partita con i granata la squadra di Di Francesco ha affrontato lo Shakhtar. Anche in quel caso serviva una rimonta dopo il 2-1 subito in Ucraina. La Roma giovedì contro il Feyenoord dovrà ribaltare la sconfitta in Olanda e i tifosi sognano in grande.