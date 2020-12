Roma-Torino, panchina per Mkhitaryan: Pellegrini sulla trequarti, gioca Villar

Mkhitaryan in panchina stasera contro il Torino. E’ questa l’ultima news riguardo alle probabili scelte di Fonseca: come riportato da Sky Sport, il tecnico portoghese dovrebbe concedere un turno di riposo al fantasista armeno, per averlo al massimo della condizione fisica nella delicata sfida di domenica contro l’Atalanta. Arriva dunque la conferma sulla trequarti di Lorenzo Pellegrini, che affiancherà Pedro a supporto di Dzeko. A centrocampo, a comporre la cerniera davanti alla difesa assieme a Veretout, ci sarà invece Villar, anche lui riproposto dopo la grande prestazione di Bologna.