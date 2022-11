Roma-Torino, Karsdorp non è convocato: questa mattina ha lasciato la città

La vicenda tra la Roma e Karsdorp non è finita. Il terzino questa mattina è partito da Fiumicino e ha lasciato la città insieme alla sua famiglia. Nei giorni scorsi il club aveva pubblicato le sue foto mentre si allenava col gruppo e sorrideva con i compagni. Ma le crepe con Mourinho non sono diminuite dopo lo sfogo post Sassuolo-Roma e l'olandese ha deciso lasciare la capitale. Oggi non farà parte della gara, scelta condivisa con la società ma a gennaio Rick potrebbe cambiare club come chiesto dallo Special One in conferenza stampa.