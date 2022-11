Roma-Torino, all’Olimpico l’ultima del 2022: cancelli aperti dalle 12.30

Domani Roma e Torino si sfideranno per l'ultima partita di campionato del 2022. All'Olimpico si va verso il sedicesimo sold out consecutivo, la gara numero 23 di questo anno solare in casa. Alle 15, orario in cui i giallorossi tornano a giocare col pubblico dopo addirittura tre anni (Roma-Brescia 3-0 del 24 novembre 2019), ci saranno ancora una volta più di 60mila tifosi. Sul proprio sito ufficiale, il club ha reso noti ulteriori dettagli per la giornata: i cancelli dell'Olimpico apriranno alle 12:30, orario in cui sarà possibile visitare "La Magica Land", il fan village romanista allestito in piazza del Foro Italico, e l'AS Roma Store in viale delle Olimpiadi. Poi un'altra comunicazione con un'iniziativa che va ancora più incontro alle persone con disabilità: "Per ogni gara interna, la Società mette a disposizione dei non vedenti delle nuove radio, che devono essere prenotate dai tifosi romanisti. I dispositivi potranno essere ritirati domenica al desk accoglienza, posizionato all'ingresso della Tribuna Tevere. Per prenotare le radio, sarà sufficiente chiamare il Contact Center AS Roma al numero 06.89386000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00".