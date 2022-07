Roma, Tommasi: “Non ero un top player ma avevo onestà intellettuale”

Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma scudettata nonché neo sindaco di Verona, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi trattati non potevano mancare dei riferimenti al suo glorioso passato in giallorosso: "Io leader dello spogliatoio? La leadership ti viene riconosciuta. Sono stato compagno di Totti, Batistuta. Io non ero un top player, ma avevo onestà intellettuale. Chiamate di congratulazioni? Ho sentito la forte vicinanza di Capello. Lo apprezzo molto, ho fatto 5 anni con lui”.