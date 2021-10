Roma, Tommasi: “La continuità in un progetto è fondamentale”

Società, allenatore e giocatori: l'ex centrocampista giallorosso ha parlato della rivoluzione romanista

Come giudichi la rosa della Roma considerando anche la presenza di Mourinho? “La costruzione della rosa attuale è figlia della prospettiva che si ha. Per avere la forza di costruire una rosa in più anni serve la freddezza e la capacità di sospendere il giudizio su tanti giocatori che a volte, invece, si corre il rischio di bruciare. Questo tempo la Roma se lo sta prendendo e questo è una conferma della credibilità del progetto”

Cosa ne pensi dell’inizio di stagione e come vedi le prossime partite? “Penso che le stagioni fino al Mondiale in Qatar saranno molto particolari. Le tante competizioni diverse, il poco tempo di recupero e i viaggi creeranno situazioni difficili. In Italia, Inter e Juventus non sono così favorite come gli altri anni e il Milan ha dimostrato di potersi inserire, c’è spazio per la lotta al vertice ma c’è anche il rischio per tutte di cadere, soprattutto per le squadre che saranno impegnate nelle coppe europee”