Roma, tifoso porta bandiera nazista al derby. Abodi: “Identificato e daspato”

Nuovo daspo allo Stadio Olimpico, questa volta per un tifoso della Roma. Come riportato da La Repubblica, la Polizia ha prima identificato e poi deferito all'Autorità giudiziaria, un tifoso giallorosso che sugli spalti del derby ha affisso una bandiera nera con due soldati, riferibili alle truppe naziste, con i colori del club. Il responsabile ha ricevuto il daspo per i prossimi 5 anni sulla base dell'istruttoria della Divisione Anticrimine. La bandiera era stata esposta in Tribuna Monte Matio nel lato più vicino alla Curva Sud. Il provvedimento era stato annunciato dal Ministro dello Sport Andrea Abodi attraverso i propri canali social: "Segnalato stamattina, identificato nel pomeriggio, daspato stasera. La buona collaborazione è sempre utile. Proviamo a dare un valore al RISPETTO senza farlo diventare un tema da “doppia morale”? E non solo in questi casi".