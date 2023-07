Roma, terzo giorno di allenamenti ad Albufeira: domani l’amichevole col Braga

Per la Roma stamattina è iniziato il terzo giorno di ritiro in Portogallo. Dopo il pomeriggio libero concesso ieri da Mourinho, poco fa i giallorossi hanno raggiunto l'Estadio Municipal per iniziare una nuova sessione di allenamenti. I primi ad entrare sono stati Dybala, Rui Patricio, Spinazzola e Pellegrini. Non ci sono novità riguardo le condizioni di Solbakken e Ibanez che nonostante i piccoli infortuni rimediati negli ultimi giorni, ieri hanno preso regolarmente parte al lavoro di gruppo. Tra i prossimi impegni, l'amichevole di domani sera contro il Braga: il match è previsto alle ore 21 e sarà a porte aperte.