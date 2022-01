Roma, terminata la fase di spostamento per gli abbonati nei settori in eccedenza

Terminata la campagna di spostamento volontario per i settori in eccedenza

La Roma rende noto tramite i suoi profili social di aver terminato la fase di spostamento volontario dei possessori dell'abbonamento dei settori in eccedenza.

"Si è conclusa la fase di spostamento volontario dei titolari di abbonamento dei settori con eccedenza. Oltre il 70% degli interessati ha effettuato il cambio posto. Chi non ha provveduto in autonomia riceverà entro sabato, tramite email, il biglietto per accedere a Roma-Juventus"